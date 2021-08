HQ

I april ble det avslørt at det for øyeblikket er fem titler basert på Smurfene under utvikling. Det første av dem heter The Smurfs: Mission Vileaf, og nå har vi fått en forsmak av hva som kommer i en gameplaytrailer.

Spillet ser ut som et ganske tradisjonelt 3D-plattformspill som faktisk ser ut til å hente litt inspirasjon fra Super Mario Sunshine og Luigi's Mansion. The Smurfs: Mission Vileaf slippes til PC, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One og Xbox Series den 24. oktober.