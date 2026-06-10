The Social Reckoning har premiere i oktober, med Jeremy Allen White, Mikey Madison og Jeremy Strong i hovedrollene

I september i fjor ble det avslørt at manusforfatter Aaron Sorkin skulle tilbake for å skrive manus til en oppfølger til The Social Network, med utgangspunkt i at denne filmen beveger seg bort fra hvordan Mark Zuckerberg og co. forstyrret teknologiverden ved å skape det enormt populære sosiale mediet Facebook, men i stedet se på hvordan visse individer nylig gikk til verks for å forstyrre den opprinnelige forstyrreren.

Filmen heter The Social Reckoning og regnes som et «følgeverk» som tar for seg Wall Street Journals avslørende artikkel The Facebook Files, som avslørte Facebooks best bevarte hemmeligheter etter at en ung ingeniør sto frem og satte søkelyset på lyssky forretninger.

Filmen er skrevet og regissert av Sorkin og har en ny rollebesetning, der vi nå ser Jeremy Strong i rollen som en eldre Mark Zuckerberg, mens resten av rollebesetningen består av Jeremy Allen White, Mikey Madison, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen og Bill Burr.

Planen er at « The Social Reckoning » skal ha premiere på kino 9. oktober, og du kan se filmens trailer og synopsis nedenfor.

«Som en oppfølger til suksessfilmen The Social Network er Sorkins originale manus basert på hendelsene som ga opphav til Wall Street Journals sjokkerende avsløring The Facebook Files. Filmen er inspirert av den sanne historien om hvordan Frances Haugen, en ung Facebook-ingeniør, får hjelp av Jeff Horwitz, en reporter i Wall Street Journal, til å begynne på en farlig reise som ender med at hun avslører det sosiale nettverkets best bevarte hemmeligheter.»