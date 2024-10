The Stone of Madness debuterer i januar

HQ

Du er sikkert klar over det nå, men årets siste Steam Next Fest er i full gang. Blant mange mindre spill du kanskje ikke kjenner til, er det også noen større fisk å finne og steke, inkludert det neste prosjektet fra Blasphemous-skaperen The Game Kitchen.

Studioets taktiske stealth-eventyr The Stone of Madness har for øyeblikket en demo på den digitale festivalen, og når det gjelder hvorfor du bør prøve å sjekke den ut, er det en førsteklasses smakebit av hva som kommer når tittelen lanseres i sin helhet i slutten av januar.

The Game Kitchen har bekreftet at The Stone of Madness vil debutere på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 28. januar 2025, noe du kan se bekreftet for deg selv i datotraileren nedenfor.

I løpet av vår tid på Gamescom hadde vi også sjansen til å snakke med The Game Kitchen om The Stone of Madness og for å lære mer om det uvanlige plottet, som faktisk vil spenne over to kampanjer. Lead level designer Enrique Colinet fortalte oss :

"Ok, så du skal styre en gruppe på fem innsatte som er innelåst i dette klosteret i Spania på 1700-tallet. Og det er noe mistenkelig og merkelig som foregår. Det er et helt komplott rundt det. Og det vil være to kampanjer. Den ene er sentrert rundt det som foregår i klosteret, mens den andre er mer fokusert på å prøve å rømme. Så det er to veldig forskjellige ruter du kan ta, to veldig forskjellige fluktplaner. Og det er opp til deg hvilken du velger etter at du har fullført prologen. Så når du vet hva som skjer der og kjenner alle karakterene, bestemmer du hvordan du skal fortsette. Det er veldig kult, for folk vil få et helt annet førsteinntrykk av spillet."

Du kan se hele intervjuet nedenfor for å lære mer om de forskjellige karakterene og hvordan de samhandler og kombineres for å gjøre det enklere å krysse klosteret.