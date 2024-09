The Stone of Madness Forhåndsvisning: The Game Kitchens neste verk er mer The Great Escape enn Blasphemous

Det spanske indie-studioet The Game Kitchen har blitt ganske synonymt i løpet av de siste årene takket være deres fantastiske metroidvanias, Blasphemous 1 og 2. Teamet har bevist at de har en evne til å skape utfordrende, men overbevisende eventyr, men siden Blasphemous -spillene er en del av samme serie, er spørsmålet om The Game Kitchen kan utmerke seg andre steder. Utvikleren jobber med et brettspill i virtuell virkelighet, kjent som All on Board, men også med noe annet, et prosjekt jeg først fikk høre om da jeg var i Köln på Gamescom. Det heter The Stone of Madness, og selv om det føles veldig autentisk The Game Kitchen, minnet det også mer om The Great Escape møter Pentiment enn Blasphemous.

The Stone of Madness utspiller seg i et spansk 1700-tallskloster, et sted som fungerer som et mentalsykehus ... eller det er i hvert fall det som påstås. Historien følger fem svært forskjellige karakterer som enten forsøker å rømme fra klosteret eller å avdekke dets mørke hemmeligheter og bringe dem frem i lyset. Du velger selv hvilken fortelling du vil følge, men når du først har begynt på den ene, er du låst til den, og du må starte spillet på nytt for å oppleve den andre. Selv om The Game Kitchen aldri eksplisitt fortalte meg hvordan de to kampanjene skiller seg fra hverandre, kan du forvente deg litt forskjellige narrative strukturer og hendelser og gåter som fører til nye store utviklinger.

Men uansett, tilbake til gameplayet. The Stone of Madness spilles fra et isometrisk perspektiv og lar deg utforske en slående animert verden som føles som et 1700-tallsmaleri. Se for deg Pentiment hvis det spilte som Disco Elysium. Med dette i bakhodet styrer du figurene rundt i klosteret, unngår vakter når du befinner deg på avgrensede steder og bruker unike, men enkle ferdigheter for å overvinne utfordringene du blir stilt overfor. Hva slags utfordringer er det, spør du kanskje? Hver av de fem hovedpersonene er i klosteret av en eller annen grunn. Leonora, for eksempel, har et balltre som hun kan bruke til å eliminere intetanende vakter med, men hun er også livredd for ild og kan ikke komme i nærheten av tente bålpanner. Eduardo er på sin side en stor fyr som kan bruke styrken sin til å løfte opp store gjenstander, for eksempel en treplanke som han kan bruke til å bygge bro over hull, men hovedproblemet er at han er livredd for mørket og ikke kan gå inn i områder som ikke er berørt av lyset. Med bare disse to i tankene kan du se hvordan karakterdynamikken vil påvirke spillet, ettersom det vil være steder der Leonora og Eduardo ikke kan gå sammen, noe som betyr at du må bruke en av de andre motstridende karakterene i stedet.

Når det gjelder gåteløsning og utfordringer, dreier mange av oppgavene seg om å nå nye områder ved å sette hver karakters ferdigheter på prøve. The Stone of Madness bruker en dag-for-dag-funksjon der du bare kan bruke tre av de fem karakterene hver dag, så du må bestemme hvem du trenger for hver dag før du legger ut, og deretter bruke dem til å stjele nøkler for å åpne låste dører, finne dokumenter og informasjon som avslører klostrets sanne natur, og samle gjenstander og verktøy som kan være nyttige senere. Det er et ganske kjent oppsett som nesten er Metroidvania-aktig, ettersom hele designet handler om å samle informasjon og gjenstander for å kunne nå nye steder og avdekke nye deler av historien. Men samtidig ser det ut til å ta skritt for å fokusere mer på fortelling og historiefortelling på en måte som Metroidvanias har en tendens til å slite med.

Hovedspørsmålet rundt The Stone of Madness vil være hvordan gåtene og den narrative strukturen er lagt opp. Hvis den er for lineær eller rigid og fører til frustrerende møter og utfordringer, vil det sannsynligvis møte på mange av de samme problemene som Metroidvania-sjangeren. Men hvis brikkene er på plass slik at spillerne kan utforske og takle utfordringer på måter som passer dem, kan The Stone of Madness være på vei til å bli et eventyr av samme kaliber og standard som Pentiment. Siden jeg bare fikk en veldig kort smakebit av spillet på Gamescom, var det veldig utfordrende å si hvor det vil befinne seg på dette spekteret, men det var noen få ting som var klare som dagen.

Art direction er strålende og svært detaljert med den flotte The Game Kitchen autentiske spanske stilen. Karakterene føles unike og overbevisende, og det overordnede plottet og premisset er fantastisk. Og gameplayet, som er omtalt som et taktisk stealth-strategispill, flyter godt og mangler det langsomme tempoet og stivheten som kjennetegner denne kategorien. Det er definitivt mye potensial med dette spillet, og det er av disse grunnene at jeg gleder meg til å se mer om The Stone of Madness og spille det også. Uansett, med planlagt lansering for PC og konsoller neste år, er det forhåpentligvis ikke så lenge til den dagen kommer.

