Jeg har flere ganger tidligere uttalt at Apple TV+ for tiden er det beste stedet å finne TV-serier av høy kvalitet på en strømmetjeneste. De større budsjettene, de tydeligere kreative visjonene, muligheten til å gi hvert prosjekt den tiden det trenger for å bli klart, og det faktum at de beste stjernene og største navnene ønsker å være involvert med plattformen, kulminerer i en portefølje som sjelden går glipp av et slag i et TV-format. Filmene er riktignok litt mer tilfeldige, men det har aldri vært noen stor grunn til å tvile på Apple TV+ sine TV-produksjoner, og Seth Rogens The Studio underbygger dette ytterligere.

Denne serien er en satirisk parodi på dagens Hollywood, en bransje der kreativitet og originale og kunstneriske produksjoner ser ut til å være på et lavmål. Den følger Rogens Matt Remick, den nye sjefen for produksjonsselskapet Continental Studios, som nå må navigere i en verden der bedriftens krav og presset som følger med å potensielt bli kjøpt opp av en større fisk, bare blir skjøvet til side med suksess, ikke bare kritisk, men også på kino. Dette betyr at Matt og hans venner i ledelsen står overfor dilemmaet mellom å gi grønt lys og lage de minneverdige og kreative prosjektene de ønsker, og samtidig være de kassasuksessene som styret og eieren foretrekker.

Det er et godt speilbilde av det moderne Hollywood, der produksjonsgigantene fortsetter å utnytte IP som en måte å tjene penger på. I stedet for videospill og leketøymerker, som ser ut til å være trenden i virkeligheten, ser The Studio i stedet Continental fanget mellom å lage prisbelønte arthouse-filmer og også en live-action Kool Aid film også, og denne splittede dynamikken fungerer som det perfekte springbrettet for å ta fansen med bak kulissene i filmproduksjon og inn i noen av de latterlige dilemmaene som produksjonsselskaper står overfor i dag, enten det er selvforskyldt eller ikke.

Humoren og tonen i serien er uten tvil en av de sterkeste faktorene. The Studio er en virkelig morsom serie, en som vil få deg til å le høyt med vittig og smart humor, men også typisk slapstick og mer grovkornet komikk underveis. Den er veldig Rogen-aktig i så måte, med en topp balanse mellom fysisk og intellektuell komikk hele veien. Dette skyldes riktignok delvis den utmerkede rollebesetningen, der Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Catherine O'Hara og Chase Sui Waters alle skiller seg ut i sine respektive roller og presenterer karikaturer av underholdningssjefer av høy kvalitet. Kometrollene bidrar også til dette på en veldig fin og passende måte, med The Studio med en rekke andre stjerner som enten har ganske viktige roller (det være seg Anthony Mackie, Zac Efron, Adam Scott, Martin Scorsese, Zoe Kravitz eller Dave Franco) eller til og med bare enkle one-liners, der Charlize Therons opptreden er spesielt fantastisk.

Tempoet er også utmerket. Episodene varer vanligvis rundt 35 minutter, og i løpet av den tiden får du med deg stresset i underholdningsbransjens livsstil, masse humor, en smule klossethet og til og med et og annet trist innslag. Følelsesmessig kan The Studio sette deg på prøve, selv om latter er den primære reaksjonen den prøver å lokke frem.

Som det er tilfellet med mange Apple TV+ -serier, er The Studio også så vakkert filmet at du har en tendens til å ta det for gitt. Det er først når man reflekterer over episoden at man innser at mange scener er nærmest sømløse og presenteres i en sammenhengende strøm. Det er selvfølgelig filmmagi involvert, som i 1917 og Birdman, men det er mindre merkbart her, og denne strukturen gjør at du blir utrolig oppslukt og engasjert i den overordnede fortellingen i hver episode. Scenografien, kostymene, lyssettingen... Alt det andre som er med på å gjøre en produksjon fantastisk, skiller seg ut her også, og gjør denne komedieserien til en av de mer imponerende filmede seriene jeg har sett på en stund.

Noen ganger kan slapstick-naturen i serien kanskje føles litt overdrevet, for eksempel med Johnny Knoxville-traileren, som kanskje bare er morsom for femåringer. De direkte spydighetene mot Hollywood kan også føles en smule overdrevne, og noen av Kool Aid -ideene bak kulissene i produksjonen treffer ikke helt etter hensikten. Men den generelle komikken og oppsettet skiller seg ut, og de siste episodene er helt utrolige, med Dave Franco og Zoe Kravitz som to cameos du bare ikke vil gå glipp av.

Men alt i alt er The Studio en strålende serie som er kjærlig og fantastisk filmet og morsom i nesten hver eneste sving. Det er en komedieserie som er perfekt for film- og TV-fans, med et interessant og friskt bak-kulissene-oppsett, og alle skuespillerne skiller seg ut med fantastiske prestasjoner, spesielt Barinholtz' Sal Saperstein, som blir en umiddelbar favoritt.

Apple TV+ En film som denne pleier ikke å skuffe, og det har den ikke gjort her heller, så hvis du var på gjerdet om å bytte Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, eller hva som helst annet for denne streameren, vil jeg bare si at du skal gjøre det. Du vil ikke angre på det.

