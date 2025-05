The Studio kommer tilbake for en andre sesong

HQ

The Studio ser ut til å gjøre det veldig, veldig bra for Apple TV+, ettersom komedieserien ikke bare har vært en kritikerhit, men tydeligvis også en fanfavoritt for publikum. Vi sier dette fordi strømmeplattformen nå har kunngjort at serien kommer tilbake for en andre sesong, men annet enn å dele denne informasjonen har vi ikke noe annet å gå på ennå.

Det vi kan forvente er at mange av hovedrolleinnehaverne vil gjenta sine roller, noe som betyr at det er sannsynlig at Seth Rogen, Catherine O'Hara, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Bryan Cranston, Chase Sui Wonders, og flere andre ferske eller tilbakevendende andre kjendiser dukker opp også.

The Studio er fortsatt ikke ferdig med første sesong, og det gjenstår fortsatt et par episoder. Hvis du ikke har sett den fantastiske serien ennå, kan du lese vår anmeldelse her for å se hvorfor den bør stå på din seerliste.