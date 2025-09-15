The Studio slår rekorder og Adolescence-skuespillere vinner stort på Emmy-utdelingen

HQ

På den 77. Primetime Emmy-utdelingen så Apple og HBO ut til å ta med seg mye gull hjem, og begge studioene gjorde det, men ikke uten noen utfordringer fra noen andre store navn. Netflix' Adolescence beviste at strømmetjenesten fortsatt har kvalitetsinnhold, og Andor fikk et nikk etter å ha plukket opp gull under Creative Arts Awards i forrige uke.

I kategoriene for begrensede serier er det tydelig at Adolescence bærer kronen. Stephen Graham og Erin Doherty vant for skuespill, sammen med medstjernen Owen Cooper, som ble den yngste mannlige Emmy-vinneren. Serien tok også hjem manus- og regiprisene for begrensede serier, og The Penguin fikk bare én hindring mot en Adolescence-seier da Cristin Milioti vant sin første Emmy i går kveld.

I komediekategoriene slo The Studio rekorder, og fikk totalt 13 Emmy-priser for en ny komiserie, noe som slår rekorden på 11 som tidligere ble holdt av The Bear. Seth Rogen vant for regi, manus og skuespill i serien, som parodierer virkeligheten til Hollywood-ledere. Hollywood ser ut til å elske å lage programmer om seg selv.

Dramakategoriene var litt mer splittet, men HBO tok hjem noen store seire takket være sykehusdramaet The Pitt. Noah Wyle slo noen store navn som Pedro Pascal, Adam Scott og Gary Oldman for sin skuespillerseier, og serien vant også prisen for Outstanding Drama Series. Severance fikk imidlertid sine blomster, med Britt Lower og Tramell Tillman som vant henholdsvis prisen for beste kvinnelige hovedrolle og beste mannlige birolle. Se hele listen over vinnere her.