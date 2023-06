Mange mener at The Suicide Squad var en av de, om ikke den, beste DC-filmen på flere år, så enkelte har tatt det som en selvfølge at vi får en oppfølger i det nye DC-universet. Dette blir ikke tilfellet.

HQ

James Gunn, regissøren av The Suicide Squad, forteller i Inside of You-podcasten at det ikke er noen som helst planer om The Suicide Squad 2. Derimot er planen fortsatt å lage en ny sesong av Peacemaker og gjøre ferdige Amanda Waller-serien.

Synd eller like greit?