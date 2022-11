The Super Mario Bros. Movie får ny trailer i morgen

HQ

Det har ikke engang gått to måneder siden vi fikk den episke første traileren for Super Mario Bros.-filmen, men Nintendo og Illumination ønsker å være ekstra snille nå som vi nærmer oss jul.

De avslører nemlig at The Super Mario Bros. Movie får en ny trailer som en del av en spesiell Nintendo Direct-sending klokken 23 i morgen. Dette er tydeligvis det eneste sendingen vil by på også, for det japanske selskapet bemerker at showet ikke vil inneholde noen form for spillannonseringer.

Hva håper du å se og/eller høre i trailer nummer to?