The Super Mario Bros. Movie har den beste animerte åpningen noensinne

Hypen for The Super Mario Bros. Movie var enorm før premieren den 5. april, så det var ikke overraskende å høre at den fikk en god start tidligere denne uken. Denne helgen har bare gjort det enda bedre.

Deadline og flere andre amerikanske medier har kunngjort at The Super Mario Bros. Movie hadde den største åpningen noensinne for en animasjonsfilm ved å tjene 377.5 millioner dollar globalt. Dette betyr ikke bare at den har toppet Ant-Man and the Wasp: Quantumania som 2023s beste debut, men gjør også at filmen har æren av å få den beste åpningen noensinne for en animasjonsfilm ved å slå Frozen 2s 358 millioner dollar. Nå må vi bare vente og se om den vil krysse det forbløffende 1 milliard dollar-merket eller ikke.

Har du sett The Super Mario Bros. Movie, og i så fall: hva synes du?