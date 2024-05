The Super Mario Bros. Movie var den mest lønnsomme filmen i 2023

HQ

The Super Mario Bros. Movie Mario beviste ikke bare at spillfilmatiseringer kunne være gode, men den viste også Hollywood at de kunne tjene opp mot en milliard dollar på kino. Filmen var Illuminations største kassasuksess, men den er også deres mest lønnsomme film noensinne.

Ifølge Deadline var The Super Mario Bros. Movie den mest lønnsomme filmen i 2023, med et nettoresultat for studioet på 559 millioner dollar. 100 millioner dollar ble brukt på å lage filmen, og ytterligere 150 millioner dollar ble brukt på markedsføring, trykk og annen reklame.

Dette slo Barbie, som var den nest mest lønnsomme filmen, med god margin. Selv om Barbie tjente mer penger på kino, brukte den langt mer på reklame, noe som gjorde at nettoresultatet ble på "beskjedne" 421 millioner dollar.