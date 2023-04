The Super Mario Bros. Movies Peaches-sang kan være aktuell for en Oscar

HQ

Mange er enige om at selv om The Super Mario Bros. Movie ikke er en perfekt film og har sine feil, har filmen noen virkelig gode prestasjoner og øyeblikk, hvorav mange dreier seg om Jack Blacks skildring av Bowser. På denne fronten, mens vi nylig delte med deg den musikalske scenen der Bowser synger om sin kjærlighet til Peach, har Variety nå rapportert at filmen kan være en av årets tidligste Oscar-kandidater for akkurat det øyeblikket.

Det sies at Peaches-sangen er kvalifisert for Oscar-kategorien Best Original Song. Det skal sies at bare fordi filmen er kvalifisert for Oscar-anerkjennelse, betyr det ikke at den faktisk vil bli nominert eller vinne, ettersom tidligere forskjellige dumme forestillinger som Stu's Song fra The Hangover, The Lego Movies Everything is Awesome og South Parks Blame Canada har også vært kvalifisert for Oscar-anerkjennelse på et tidspunkt også.