The Super Mario Bros. Movies suksess overrasket selv Shigeru Miyamoto.

The Super Mario Bros. Movie har vist seg å være en stor suksess på kino. Med en ny rekord for den beste åpningen for en animasjonsfilm har The Super Mario Bros. Movie håvet inn hundrevis av millioner dollar til tross for middelmådige kritikker.

Filmens suksess har vært overraskende for mer enn noen få mennesker, og en av dem er Marios egen skaper Shigeru Miyamoto. Da han nylig snakket med japansk presse (takk, VGC) i forkant av filmens utgivelse der borte, sa spilllegenden: "Jeg hadde et nivå av forventninger om at denne filmen også ville gjøre det bra [som temaparken Super Nintendo World], men jeg ble veldig overrasket over at den gikk utover det jeg kunne ha forestilt meg da den endelig kom ut."

"Du trenger litt flaks for å oppnå dette nivået av suksess for en film. Selv om mange utenlandske kritikere har gitt filmen relativt lave rangeringer, tror jeg det også bidro til filmens beryktelse og buzz. Jeg ville bli glad hvis seerne kunne si at definisjonen av hva en film er har endret seg på grunn av denne filmen. Det viser bare hvor heldige vi var."

Miyamoto avslørte også at The Super Mario Bros. Movie's japanske manus blir håndtert uavhengig, noe som betyr at det ikke bare vil være en kopi av den engelske versjonen av filmen. Hvis fans ønsker å ta en titt på denne forskjellige versjonen, kan de gjøre det på utvalgte kinoer i USA, som skissert av filmens offisielle Twitter-side.

Ble du overrasket over suksessen til The Super Mario Bros. Movie?