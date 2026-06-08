The Super Mario Galaxy Movie blir 2026s første milliard-suksess

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The Super Mario Galaxy Movie fikk ikke helt samme mottakelse som forgjengeren, verken når det gjelder anmeldelser eller billettsalg. Den har imidlertid vært alt annet enn en katastrofe, tvert imot faktisk, da den lenge har vært den klart mest innbringende filmen i 2026, og den har nå passert en viktig milepæl.

Deadline melder at filmen etter 10 uker har tjent inn over 1 milliard dollar på verdensbasis. Det er betydelig tregere enn forgjengeren, som oppnådde det samme på 26 dager. Til sammenligning tjente The Super Mario Bros. Movie en totalinntekt på 1,36 milliarder dollar i løpet av sin visningstid. Vi vet ikke hvor The Super Mario Galaxy Movie vil ende opp, men den vokser nå svært sakte fra uke til uke, så det er usannsynlig at den vil nå et tall som er betydelig høyere enn 1 milliard dollar.