Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie blir sannsynligvis den første filmen i 2026 som når 1 milliard dollar

Og det forventes å skje denne uken. Til tross for noen blandede anmeldelser, virker publikum fornøyd.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

The Super Mario Galaxy Movie nærmer seg raskt den magiske grensen på 1 milliard dollar, og ifølge Global Box Office vil den bli den første filmen som oppnår dette i 2026. De bemerker også at de forventer at milepælen blir nådd allerede denne kommende helgen.

Hvorvidt den vil nå samme nivå som forgjengeren er imidlertid tvilsomt, ettersom den filmen tjente inn 1,36 milliarder dollar globalt, og det skal mye til for at denne filmen skal nå det tallet, spesielt siden den allerede er tilgjengelig for strømming hjemme.

Likevel er det en veldig sterk uttalelse fra Illumination, Nintendo og Mario selv å oppnå dette, og flere filmer er absolutt på vei, med oppfølgeren til The Super Mario Galaxy Movie som har premiere i 2028.

The Super Mario Galaxy Movie

Relaterte tekster

0
The Super Mario Galaxy MovieScore

The Super Mario Galaxy Movie
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av David Caballero

Oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie med romfartstema tar av og er dermed mindre jordnær, og forverrer nettopp de dårlige tingene fra den første filmen.



Loading next content