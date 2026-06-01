The Super Mario Galaxy Movie blir sannsynligvis den første filmen i 2026 som når 1 milliard dollar

HQ

The Super Mario Galaxy Movie nærmer seg raskt den magiske grensen på 1 milliard dollar, og ifølge Global Box Office vil den bli den første filmen som oppnår dette i 2026. De bemerker også at de forventer at milepælen blir nådd allerede denne kommende helgen.

Hvorvidt den vil nå samme nivå som forgjengeren er imidlertid tvilsomt, ettersom den filmen tjente inn 1,36 milliarder dollar globalt, og det skal mye til for at denne filmen skal nå det tallet, spesielt siden den allerede er tilgjengelig for strømming hjemme.

Likevel er det en veldig sterk uttalelse fra Illumination, Nintendo og Mario selv å oppnå dette, og flere filmer er absolutt på vei, med oppfølgeren til The Super Mario Galaxy Movie som har premiere i 2028.