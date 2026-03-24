The Super Mario Galaxy Movie får den minste popcornholderen du har sett

Du vet hvordan det vanligvis går med store filmpremierer i disse dager, hvor det ofte lanseres spektakulære popcornholdere i begrenset opplag, noe som trekker samlere til kinoene. Den kommende The Super Mario Galaxy Movie er intet unntak, og få har vel gått glipp av den virale sensasjonen med Yoshi som holder et egg som åpner seg for å avsløre popkorn.

Men det er faktisk flere popcornholdere enn den som er på vei til filmen, inkludert en verdensrekordholder. Ikke fordi det er det største eller mest imponerende, men fordi det er den minste. Hvis du har sett trailerne for The Super Mario Galaxy Movie, vet du at Bowser har blitt krympet ned til en mer hamstervennlig størrelse denne gangen, og Universal Products & Experiences har derfor laget en bitteliten kjele som ifølge Guinness' rekordbok (takk, USA Today) har blitt kåret til "den minste funksjonelle popcornbeholderen som er registrert".

Den er 6,6 centimeter bred og rommer dermed knapt noe popkorn i det hele tatt. Hvis du vil få tak i denne lille perlen (som selvfølgelig vil bli latterlig dyr på videresalgssider), må du ta turen til AMC-kinoer i USA. Illumination, Nintendo og Universal Products & Experiences sier i en felles uttalelse:

"Miniatyrkjelen representerer det siste eksemplet på den voksende rollen til teatralske samleobjekter i å skape oppslukende kinoopplevelser, noe som gir publikum en unik måte å feire verdenene og karakterene de elsker lenge etter rulleteksten."

Er du interessert i å kjøpe denne?