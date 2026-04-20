The Super Mario Galaxy Movie fortsetter å angripe kinoene med nærmere 750 millioner dollar

Det er en håndfull filmer som kommer på kino i år, og vi forventer at de vil nå den ganske unnvikende milepælen på en milliard dollar. Spider-Man: En helt ny dag, Avengers: Dommedag, kanskje til og med Toy Story 5. Den tidligste ankomsten vi forventet å gjøre et løp for milepælen var The Super Mario Galaxy Movie, som vil se ut til å gjenspeile suksessen til forgjengeren som nådde rundt 1,36 milliarder dollar på kino.

Så langt har The Super Mario Galaxy Movie vist seg å være et vellykket billettkontorspill, ettersom filmen nettopp har kommet ut av sin tredje helg på kino og nå nådd det imponerende tallet 747 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo. Selv om det kan virke som om det fortsatt er et stykke igjen, skal det sies at animasjonsfilmer har en tendens til å ha utrolige ben, og filmen har heller ikke premiere i Japan før 24. april, noe som tyder på at en enorm tilstrømning av billettsalg kan være på vei denne uken.

Hvis The Super Mario Galaxy Movie klarer å sprenge milliard dollar-markøren, vil det være den første filmen i år som oppnår statusen og likeledes den 61. filmen noensinne som når milepælen.

Har du sett filmen ennå?