The Super Mario Galaxy Movie har to scener etter rulleteksten

HQ

Hvis du har lurt på om du trenger å bli sittende når rulleteksten begynner å rulle når du strømmer til kinoene denne uken for å få med deg The Super Mario Galaxy Movie, er svaret at du må gjøre det.

De som allerede har sett filmen som en del av de tidlige visningene, kan bekrefte at det ikke bare er én, men to scener etter rulleteksten som er verdt å ta seg tid til. Matt Ramos er en av dem som kan bekrefte dette, etter å ha deltatt på den japanske verdenspremieren for filmen, som fant sted i helgen.

Når det gjelder mer om filmen, følg med, for vi kommer snart med våre fulle tanker om den animerte oppfølgeren i en egen anmeldelse i forkant av premieren 1. april.