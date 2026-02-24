Ny figur avslørt for The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Dessverre er det ikke uvanlig at store spoilere fra spill og filmer lekker ut før premieren, noe vi nylig har sett med Resident Evil Requiem, for eksempel. Folk søker oppmerksomhet på sosiale medier uten å tenke på at de også ødelegger moroa for utallige andre.

Men noen ganger er det vanskeligere å unngå spoilere, spesielt når det er offisielle kilder som lekker informasjon. Beskrivelsen av den kommende The Super Mario Galaxy Movie er nå skyldig i dette. IGN rapporterer at den britiske kinokjeden Everyman usentimentalt har lagt ut følgende presentasjon (en siste advarsel: ikke les videre hvis du vil unngå spoilere!) :

"Etter å ha beseiret Bowser og reddet Brooklyn, står Mario overfor Wario og Bowser jr.s onde allianse. Nå må han, sammen med vennene sine og Yoshi, stoppe deres planer om verdensherredømme."

Kort sagt, Mario må ikke bare kjempe mot Bowser Jr., men også mot Wario ... en karakter som har vært holdt hemmelig frem til nå. Vi antar at han vil spille en ganske viktig rolle som en av skurkene i filmen, og det faktum at Nintendo ikke har nevnt noe om dette, tyder på at de hadde tenkt at kinogjengerne skulle oppdage dette selv.

Det er selvfølgelig mulig at dette er en feil, men det virker usannsynlig at et kinoselskap skulle skrive en beskrivelse og bare dikte opp påstander om en karakter. Hva synes du om at Wario dukker opp i filmen?