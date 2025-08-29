The Terminal List: Dark Wolf (Amazon Prime)

HQ

Selv om jeg elsker spec ops-serier, filmer, bøker og dokumentarer, og selv om jeg elsker å se Chris Pratt i rollen som en kamphærdet Navy Seal, var Amazon Prime-suksessen The Terminal List aldri noe for meg. Den føltes uaktuell fra starten av på en måte som jeg bare ikke kunne kjøpe. Ofte minnet den meg dessverre om den vanvittig dårlige Lone Survivor-filmen om spec ops-dritten Marcus Luttrell (Marky-Mark) som faller utfor 8000 meter høye klipper og roper "Good to go!" hver gang en ny del av skjelettet hans går i stykker. The Terminal List var ikke særlig god.

Kitsch & Pratt er veldig bra sammen her også. Flott kjemi.

Til tross for dette har jeg gledet meg til Dark Wolf, Amazons overdådige prolog som utspiller seg syv år før hendelsene i The Terminal List og er basert på Jack Carrs bok True Believer. Showrunner David DiGilio og utøvende produsent Chris Pratt har riktignok tatt seg noen friheter med bokmaterialet, men ikke uten at Carr selv har gjennomgått endringene og tilføyelsene som er gjort i den overordnede historien. Her følger vi det plagede Navy Seal-medlemmet Ben Edwards, som i løpet av sesongen går fra å være en misfornøyd soldat under en irakisk offensiv i Mosul (der ISF-kildene deres hjelper dem med å lokalisere en IS-leder) til å bli et av CIAs spøkelser, hvis oppdrag tar ham og hans sidekick Raife Hastings på oppdrag rundt om i verden.

Det første som slo meg med Dark Wolf under gårsdagens og dagens visning (det er syv episoder i sesong én, alle tilgjengelige på Amazon Prime fra og med i går), er hvor anspent og mørk den er uten å være like miserabel som Taylor Kitschs siste TV-opptreden (American Primeval). Verdenen Ben lever i er gjennomsyret av hemmeligstemplet materiale, bedrag, kriminelt spill, død og atter død, og her har David DiGilio og Jack Carr valgt en mørkere tone enn vi så i Chris Pratt-sesongen om den forrådte (og hevngjerrige) James Reece.

Det blir mørkt og voldsomt når den denimkledde svarte ulven spiller Jason Bourne.

Det er riktignok noe veldig generisk over hvordan Ben Edwards går fra å være karakteren som i første episode snakker om å kjempe for ære og frihet, til relativt raskt å skifte kurs når "ære" ikke lenger er gull verdt, men på den annen side fungerer det, til tross for en påtagelig følelse av flyroman med den skarpe typografien på omslaget. Jeg liker Kitsch' tolkning her, akkurat som jeg likte ham i Terminal List. Han har en evne til å spille den plagede tøffingen på en måte som føles troverdig takket være en viss sårbarhet. Han blir aldri ensidig eller endimensjonal som mange andre skuespillere som portretterer stridspiloter, men han har heller aldri den samme karismaen som Pratt, noe som merkes tydelig i episode to.

Dark Wolf er testosteron i konsentrat. Ben og Raife slår, sparker, skyter og sprenger seg gjennom sju eksplosive episoder, og det er relativt lite finesse her, mer biceps enn hjerneceller. Hvis du ikke vil se to halvskitne soldater rope "Let's fucking go" før de ser ned i siktet på AR15-geværene sine i syv episoder, er dette definitivt ikke noe for deg, men hvis du, som meg, håpet at den forrige sesongen skulle bli virkelig bra, tror jeg du vil finne mye glede her.