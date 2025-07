The Terminal List: Dark Wolf gir full gass i grusom CIA-prequel Med tre episoder som slippes 27. august og nye episoder hver uke frem til finalen 24. september, er det på tide å gjøre seg klar for et nytt, dystert kapittel i Terminal List-universet.

Klar til å vende tilbake til skyggene? Den 27. august har The Terminal List: Dark Wolf premiere på Prime Video, en adrenalinfylt forløper til suksesserien fra 2022. Lanseringen starter med tre episoder, etterfulgt av ukentlige utgivelser frem til sesongfinalen 24. september. Dark Wolf handler om Ben Edwards (Taylor Kitsch) og hans reise fra Navy SEAL til CIA-agent, og trekker seerne dypt inn i den moralsk grumsete og ofte dødelige verdenen av hemmelig etterretning. Chris Pratt er (selvfølgelig) tilbake som James Reece, sammen med blant andre Tom Hopper, Robert Wisdom og Luke Hemsworth. I likhet med forgjengeren legger Dark Wolf stor vekt på autentisitet, med militærveteraner som jobber bak kulissene - og til og med går gjennom manuset - for å sikre en så hardtslående og realistisk blanding av action og drama som mulig. Spent på dette neste kapittelet? Sjekk ut den offisielle traileren nedenfor.