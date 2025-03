The Terminator skal holde konsert i Storbritannia senere i år

HQ

Hvis du elsker The Terminator -serien og har ventet på en sjanse til å høre det karakteristiske soundtracket og musikken som aldri før, har vi noen gode nyheter å dele. Konserten The Terminator Live har annonsert at den kommer til Storbritannia senere i år, for en konsert med fire datoer/steder i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Konserten vil først finne sted på SEC Armadillo i Glasgow den 27. oktober, før den drar videre til O2 Arena i Manchester den 28. oktober, Symphony Hall i Birmingham den 29. oktober og til slutt Eventim Apollo i London den 2. november.

Når det gjelder hva forestillingen vil by på, får vi vite at den vil "feire den prisbelønte filmen, mens dens karakteristiske synthesizer-ledede, perkussive musikk fremføres i synk med den ikoniske filmen fra 1984 presentert på en stor HD-skjerm."

Billettene til forestillingen legges ut for salg denne uken, med forhåndssalg fra 19. mars og generell salgsstart 21. mars.

