Det er vanskelig å ikke havne i en situasjon der du som anmelder anmelder spillet vi ikke fikk, i stedet for det som faktisk ble utgitt. Jeg befinner meg der litt for ofte, og jeg vet at jeg ikke burde gjøre det, for det har ingen verdi å lese om mine egne fantasier og drømmer om hva dette kunne ha vært hvis utviklerne hadde valgt en annen vei, sjanger og produksjonsprosess. Likevel befinner jeg meg i akkurat den meningsløse posisjonen, igjen. For øyeblikket drømmer jeg om hva The Texas Chain Saw Massacre (2023) kunne ha vært.

Jeg tenker Resident Evil 7: Biohazard atmosfære med ekstrem vold og blodig tortur fra The Evil Within og Outlast, med hint av Amnesia og Resident Evil 4. Se for deg et supermørkt, ultraskremmende, voldelig, stemningsfullt enspillereventyr i skrekksjangeren der du prøver å rømme fra Texas Chain Saw ranch med den psykopatiske familien og det ikoniske Leatherface etter deg. Det kunne ha blitt tidenes mest ubehagelige skrekkopplevelse for den ensomme spilleren. Resident Evil på steroider, om du vil. I stedet får vi et buggy, uferdig flerspillerspill som etter min mening ikke tilfører noe til en allerede overmettet sjanger.

Innemiljøene inne i huset er vakre, men grafikken er håpløst ujevn.

The Texas Chain Saw Massacre er en skamløs Dead by Daylight -kopi med alt det innebærer. Dette er et asymmetrisk flerspillerspill der fire "overlevende" forsøker å unnslippe et team på tre drapsmenn på tre forskjellige kart, alle inspirert av stedene fra Tobe Hoopers skrekkfilm fra 70-tallet. For de overlevende handler det selvsagt om å overleve... ja, overlevelse. Gjemme seg, snike seg, stikke av, og for morderne handler det selvsagt om å lete, spore, jakte og drepe for å lykkes og vinne spillet. Det fungerer akkurat som Dead by Daylight, med den eneste forskjellen at det er tre mordere. I tillegg har den britiske spillutvikleren Sumo Digital stjålet alt fra kameraplasseringen/spillerperspektivet, den grunnleggende spillmekanikken, spillets overordnede design eller "look", inventarsystemet, quick time event-øyeblikkene og stort sett alle andre "unike" funksjoner som tittelen inneholder.

Selvfølgelig forstår jeg hvorfor Sumo gjorde det på denne måten. Det gjør vi alle. Når et spill kommer fra ingensteds og blir veldig populært, er det helt naturlig at de fleste utviklere og utgivere kopierer det til punkt og prikke for å prøve å ri på den samme suksessbølgen. Naughty Dog kopierte Tomb Raider i Uncharted og ble en megasuksess, det samme ble Rare da de kopierte Super Mario 64 i Banjo-Kazooie, Turn 10 da de kopierte Gran Turismo, eller Volition da de kopierte Grand Theft Auto. Eksemplene er mange, og i mange av tilfellene jeg har listet opp, kan det inspirerte spillet til og med være bedre enn originalen, men det er ikke tilfellet med Sumo s Texas-baserte mordfest.

Sumo Digital har kopiert spill som Dead by Daylight, Friday the 13th: The Game og Evil Dead: The Game, og jeg er lei av mangelen på originalitet.

Det første jeg vil bemerke her er hvor forferdelig intuitivt og rett og slett forvirrende rart dette spillet starter. Sumo har lagt lag på lag med forskjellige småsystemer som danner en intrikat helhet, og opplæringen er så dårlig utformet at jeg som spiller i løpet av de første 90 minuttene ikke forsto de mest grunnleggende funksjonene, noe som i dette tilfellet fører til ren og konsentrert frustrasjon. Jeg dør, dør igjen, dør igjen og dør igjen før jeg i det hele tatt har rukket å forstå hva alle de små minisystemene og funksjonene er og hva de skal brukes til eller når de må aktiveres i løpet av kampen.

Det hjelper heller ikke at skill tree-systemet for XP og oppgraderinger er latterlig ubalansert akkurat nå, noe som har tvunget meg til å spille med tungt oppgraderte karakterer - noe som har gjort meg sjanseløs i mange kamper. Jeg kan sette pris på at Sumo har forsøkt å lage noe litt mer detaljert når det gjelder oppgraderbare figurer enn det vi ser i Dead by Daylight, men det må balanseres ordentlig hvis det skal fungere i selve spillet, spesielt online, mot andre spillere.

Et annet aspekt som er vanskelig å sette pris på i The Texas Chain Saw Massacre, er hvor klønete spillmekanikken er. Klønete, klønete og klønete på en måte som noen fans kanskje forbinder med settingen og undersjangeren, mens jeg tror det bare handler om ren og skjær slurv. Treffboksene er dårlig plassert og animasjonene føles ujevne, noe som betyr at de voldelige, blodige drapene ikke er kule eller groteske, men mest av alt merkelig stygge og frustrerende.

Det er massevis av feil i alle andre aspekter av spillet også, noe som har gjort meg mer irritert enn underholdt i løpet av mine ti timer med The Texas Chain Saw Massacre. Spillet fryser, krasjer, matchmakingen virker delvis ødelagt, og å få i gang online-matcher har vært en katastrofe siden jeg begynte å spille. Nok en gang har vi en etterlengtet stor tittel basert på en elsket lisens som ikke burde vært utgitt i den tilstanden det ble lansert i, i det hele tatt.

Her er det bare én spillmodus og bare tre kart. Det er imidlertid tonnevis av feil.

Jeg er heller ikke spesielt begeistret for designen, som, med unntak av kjelleren under huset der filmen utspilte seg, ser for cheesy ut. Det er generelt for lyst, og figurene ser ut som de i Dead by Daylight, noe som ikke er noe kompliment i det hele tatt. Det ser ut som en gjeng dårlig animerte utstillingsdukker som løper rundt i dagslys med dårlige skygger og kjedelige lyseffekter i stedet for skremmende mørke, med alt det innebærer. De tre forskjellige nivåene er også litt for forskjellige grafisk, og selv om jeg liker kartet inne i huset (det er fint), har jeg ikke så mye annet positivt å si om hvordan dette spillet ser ut.

Som med Evil Dead: The Game føles dette for meg som bortkastet potensial og en ikonisk filmlisens brukt på feil måte, til feil type spill. Jeg har (i utgangspunktet) ingenting imot asymmetrisk flerspiller, men The Texas Chainsaw Massacre passer ikke inn her, og betingelsen som Sumo Digital har valgt å lansere spillet på, kan jeg ikke akseptere. Med bare tre stusselige kart, én spillmodus, elendig matchmaking, tonnevis av irriterende, spillødeleggende bugs, stive animasjoner og monoton spillmekanikk er dette ikke noe jeg kan anbefale.