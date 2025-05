The Texas Chain Saw Massacre har "nådd sitt fulle potensial" og vil ikke få noe nytt innhold

HQ

Utvikler Gun Interactive har kunngjort at det ikke vil komme ytterligere støtte til The Texas Chain Saw Massacre. Det asymmetriske skrekkspillet har "nådd sitt fulle potensiale" som utvikleren bemerker, noe som betyr at ingen ekstra DLC, balanseoppdateringer, feilrettinger eller mer vil bli planlagt etter den siste oppdateringen i mai.

Når vi snakker om hvordan denne avgjørelsen kom, har Gun uttalt i en pressemelding: "Vi er stolte av spillet vi har laget, og vi er glade for at vi er kommet til et punkt der vi føler at The Texas Chain Saw Massacre har nådd sitt fulle potensial. Helt fra begynnelsen har vi hatt en klar og tydelig visjon for dette spillet. Vi ønsket å flytte grensene for asymmetrisk flerspiller-horror, belyse denne ikoniske filmen for en ny generasjon, og plassere folk i den vakre, men makabre verdenen i Muerto County, og vi føler at vi har oppnådd det."

Den gode nyheten er at dette ikke betyr at spillet vil bli fjernet fra listen eller at det vil gå offline. Gun lover at spillet fortsatt vil være spillbart, og at medlemmer av fellesskapet vil fortsette å samhandle med fansen. Det vil også komme en håndfull ekstra oppdateringer, men disse vil spesifikt være rettet mot å gjøre spillet klart for peer-to-peer matchmaking, for å sikre at spillet kan kjøre med minimal forstyrrelse fra Gun i fremtiden.

Utvikleren har også ertet litt om hva fremtiden bringer for det. Vi blir rett og slett bedt om å "...stay tuned."