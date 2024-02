The Texas Chain Saw Massacre runder 1,1 millioner solgte enheter

HQ

Vi får ikke noe innblikk i hvordan Game Pass virkelig bidrar til at titler når ut til et bredere publikum. Vanligvis bakes det nøyaktige antallet spillere som kommer fra Microsofts abonnementstjeneste inn i det totale antallet spillere og nevnes ikke separat, men utvikleren Gun Interactive har valgt å presentere de siste spillertallene på en annen måte.

Skaperen av det asymmetriske skrekkspillet har nemlig avslørt at The Texas Chain Saw Massacre har solgt 1,1 millioner enheter og at det totale spillerantallet for spillet er så høyt som 5,6 millioner spillere, takket være at Game Pass har fått med seg 4,5 millioner spillere.

Gun Interactive benyttet også denne kunngjøringen til å bekrefte at de fortsatt jobber hardt med støtte etter lanseringen og fremtidige oppdateringer av spillet.

