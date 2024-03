HQ

Er CRPG-spill på vei tilbake? Det er et spørsmål vi sannsynligvis ikke ville ha stilt om det ikke var for et visst fantasyspill som kom ut i august i fjor, men siden den gang har vi fått noen flere bidrag i denne undersjangeren, hvorav det siste er Fool Theorys The Thaumaturge.

I The Thaumaturge spiller vi som Wiktor Szulski, som ikke overraskende er en Thaumaturge. Hva er en Thaumaturge, spør du? Den beste måten å beskrive dem på er nok en blanding av Pokémon-trener, Witcher og Sherlock Holmes. De praktiserer en eldgammel magisk teknikk kjent som thaumaturgi, som gjør det mulig for dem å se og temme utenomjordiske skapninger kjent som salutorer, påvirke sinnet til andre mennesker og se andre ting som menneskesinnet ikke kan se, som for eksempel å knytte noens sinne til pelsen deres.

Eksistensen av thaumaturgi er ikke den eneste forskjellen mellom denne verdenen og vår egen. I spillets setting, Warszawa i 1905, ser vi en svært annerledes polsk hovedstad. Byen er splittet mellom ulike fraksjoner, og innbyggerne er undertrykte og på jakt etter sine gamle friheter. Det er en interessant setting, spesielt for historieinteresserte der ute som ønsker å utforske et annerledes Warszawa.

I rollen som Wiktor åpner byen seg for oss mens vi forsøker å oppklare mysteriet rundt vår fars død. The Thaumaturge er i stor grad delt inn i to hovedelementer når det gjelder spillingen. Utforskningen foregår i et ovenfra og ned-perspektiv, som du sikkert forbinder med isometriske rollespill, mens kampene foregår i et tredjepersonsperspektiv, der du og dine Salutors kjemper mot en gruppe fiender og bytter på å utføre handlingene deres.

The ThaumaturgeKampene er et av spillets virkelige høydepunkter. Utforskningen er et mindre høydepunkt, men vi tar det positive først. I den turbaserte kampen får du to handlinger; en for Wiktor og en for salutoren du har kommandoen over. Du kan ta med deg ganske mange salutorer om gangen, og hver av dem har sine egne unike evner. Bukavac handler for eksempel om å tære på fiendens helsestenger ved å dele ut skade over tid, før du går inn for å drepe, mens når du bruker Veles, håper du virkelig at RNG-gudene skal være snille med deg, ettersom den har sjansen til å gjøre mer skade, avbryte fiendens handlinger og mer, men disse effektene er ikke garantert.

Fra salutorene du velger til de passive evnene du utstyrer angrepene med, er det mye variasjon i kampene, med mange forskjellige byggemuligheter avhengig av hvordan du vil spille. Den eneste ulempen jeg kunne finne i kampsystemet, var at det føles ganske ubrukelig å bruke langsommere handlinger. Ja, de gjør kanskje mer skade, men når du først kommer til å slå med dem, vil de raskere handlingene ha samme, om ikke bedre, effekt.

Når du ikke er i kamp, koker opplevelsen stort sett ned til at du trykker på høyreklikk slik at thaumaturgien din kan lede deg til neste mål. En linje med rødt støv flyter mot der du skal være for et gitt oppdrag, og selv om du kan oppdage ting underveis i Warszawa, er det meste du oppdager ting du kan lese. Det er mye å lese i The Thaumaturge, og det gjelder ikke bare det du finner i den åpne verdenen. Hvis du vil lese hver eneste beskrivelse, hver eneste konklusjon Wiktor trekker etter å ha funnet bevis, kommer du til å lese i timevis. Om du liker det eller ikke, er en personlig sak, men det er ganske sjelden du finner noe på kartet som ikke bare er noe du kan lese. Det får verden til å føles mye mindre levende enn en travel og livlig by burde gjøre, og det virker ofte som om du bare skal bestille tid til neste mål i stedet for å se hva Warszawa har å by på.

Handlingen har sine styrker, og man kan absolutt ha det gøy med den, men i stor grad hindres den av karaktermodeller som føles ganske utdaterte og stemmeskuespillere som ikke er helt på topp. Bortsett fra Wiktor, Rasputin (ja, Rasputin) og noen få utvalgte, ser de fleste av de andre figurene - selv med grafikken skrudd helt opp - ganske kjedelige ut. De fleste ansiktene er gjenbrukt, bortsett fra nøkkelfigurer, og det blir vanskelig å få skikkelig kontakt med karakterene når leppene deres ikke stemmer overens med det de sier. Utenom figurene ser spillet ganske bra ut, spesielt når det gjelder Salutors. Personlig elsket jeg Lelek, med sine både skumle og søte insektøyne som stirrer tomt på meg. Det visuelle er ikke overveldende, men det er heller ikke det du kommer til et isometrisk rollespill for.

I det store og hele hadde jeg det gøy med The Thaumaturge. Noe av moroa var tilsiktet, ettersom kampene fortsatt er en av de mest engasjerende delene av spillet, men noe av moroa var å le når dialogen ikke stemte overens med undertekstene, eller når karakterene beveget seg og snakket på tåpelige måter i mellomsekvensene. Det er absolutt en tur jeg kommer til å huske, selv om spillet totalt sett ikke skiller seg ut på mange måter.

Et annet lyspunkt med The Thaumaturge er at det koster £30 eller €34,99 for standardversjonen, og for den prisen får du ganske mye innhold. Mye av det kan føles repetitivt, men nesten annenhver papirlapp på bakken kan føre deg et nytt sted, hvis du er villig til å fortsette å utforske de stort sett livløse gatene i Warszawa. The Thaumaturge er fylt med ideer som høres bra ut på papiret, men sluttresultatet kan ha bitt over mer enn det kan tygge, ettersom mange av konseptene føles undermåls uten å levere på sine grandiose mål.