The Thaumaturge utsetter lanseringsdatoen til 4. mars

The Thaumaturge Fool Theory har blitt forsinket med rundt to uker. I CRPG-spillet fra Fool's Theory tar du på deg rollen som en Thaumaturge og forsøker å fjerne demoner, såkalte Salutors, som har festet seg til mennesker.

"Vi er glade for å kunne fortelle at spillet nå er ferdig, og at mange anmeldere allerede har det i hendene", heter det i et innlegg som er delt på Steam. "Samtidig har vi, med tanke på den travle lanseringsperioden i februar og åpningen for et bedre lanseringsvindu, bestemt oss for å benytte anledningen til å gi The Thaumaturge mer pusterom, slik at det får den oppmerksomheten vi mener det fortjener."

Denne ekstra tiden vil ikke bare skyve utgivelsesdatoen for The Thaumaturge ut av faresonen, men det vil også gi spillet mer tid til å bli polert. Det er bare et par uker ekstra å vente, og i løpet av den tiden får vi forhåpentligvis se mer av dette kommende rollespillet.