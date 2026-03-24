The Thaumaturge utvikleren måler interessen for en oppfølger, DLC-er og utvidelse av IP-en

Utgivelsen i 2024, The Thaumaturge tok oss med til et Warszawa i det 20. århundre infisert med mytologiske skapninger som bare noen få kunne se. Vi spilte som The Thaumaturge, det var vår jobb å jakte på dem, og bringe litt stabilitet til en by på randen av kollaps. Rollespillet hadde sine problemer, men Fool's Theory og 11 bit studios leverte en unik, historiedrevet opplevelse som fant sin plass blant fans av sjangeren.

Nå lurer utvikleren og utgiveren på hvor den kan ta denne IP-en. I et nytt Steam-innlegg forklarer Fool's Theory og 11 bit at de har laget en ny undersøkelse, der spillerne kan gi sin mening om "potensielle DLC-er, oppfølgere og fysiske og digitale medier." Folkene bak spillet ønsker å se om de kan franchise The Thaumaturge, enten det er gjennom et helt nytt spill eller innhold som blir brakt til originalen.

Du kan svare på undersøkelsen frem til 14. april, og det er notert at denne ikke vil samle inn e-postadressen din eller personlig informasjon. Hvis det er nok svar, kan dette være en virkelig velsignelse for alle som ønsker mer av The Thaumaturge. Men siden denne undersøkelsen først kommer ut nå, må du ikke forvente at en oppfølger eller DLC-annonsering følger umiddelbart. Slike ting tar tid.