HQ

Jeg var syv år gammel da jeg så The Toxic Avenger for første gang, og jeg husker hvor syk, tåpelig, stygg, voldelig, ubrukelig og helt fantastisk den var. Jeg elsket den, og julen etter ga min snille bestefar meg den ikoniske actionfiguren av Troma Entertainments grønnstripete helt, som jeg lekte med til armene mine falt av. Troma skulle senere, i årene som kom, forme deler av oppveksten min. To venner og jeg gikk skikkelig opp i det, og dyrket trashy filmer som Sgt. Kabukiman og Class of Nuke 'Em High. Det ble vår greie. I lange perioder var vi nok ganske sikre på, i vår egen lille boble, at vi var de eneste levende menneskene på jorden som kommuniserte ved å trekke tilfeldige Troma-referanser fra det som stort sett er de verste B-filmene i verden.

Toxic Avenger (2023) er skrevet og regissert av Macon Blair, som sto bak den sterkt undervurderte Hold the Dark (2018) og komediefilmen Brothers med Josh Brolin og Peter Dinklage i hovedrollene som umake brødre som har begynt å leve et kriminelt liv. Det er tidlig klart at Macon selvfølgelig også har vokst opp med Troma-filmer, som meg, og at han har et spesielt forhold til deres neongrønne forbryterbekjemper. Det er tydelig at Macon har skrevet, regissert og produsert filmen på egen hånd for å underholde seg selv heller enn å prøve å behage noen eller noen andre, og det er etter min mening alltid en bedre oppskrift på underholdning enn den fokusgruppebaserte, styreromsorienterte filmunderholdningen som styrer kinolerretene i dag. Men The Toxic Avenger (2023) kostet ifølge ryktene nesten 185-200 millioner dollar å ferdigstille, mens den opprinnelige filmen i sin tid kostet 500 000 dollar å lage. Millionene merkes aldri i den nye på samme måte som mangelen på penger var konstant merkbar i den gamle, og jeg skulle så utrolig gjerne likt å vite hva, foruten skuespillerlønninger og litt grønn sminke/latex) som kostet så mye i produksjonen av denne filmen.

Dette er en annonse:

Historien i seg selv er veldig rett frem og enkel, som seg hør og bør. Peter Dinklage spiller Winston Gooze, som om dagen jobber som renholder for den multinasjonale legemiddelgiganten Bi-Toxiphetamine Hydroxylate, hvis dumping av kjemisk avfall forgifter halve byen. En gruppe nysgjerrige journalister graver frem informasjon om legemiddelfirmaets ulovlige håndtering av giftige stoffer og har tenkt å legge det ut i en avslørende artikkel når den onde direktøren Bob Garbinger (Kevin Bacon) griper inn. Dødsmetallbandet Killer Nutz opptrer som herdede snikmordere, slakter en av journalistene og skyter den helt uskyldige, uinvolverte Winston (Dinklage) i hodet og dumper liket hans i det kjemiske avfallet som har forgiftet byen. Her fødes The Toxic Avenger fordi kreftmetastasene i Winstons hodeskalle muterer med den giftige, grønne, radioaktive søla, og når han våkner opp, ser han ut som han gjør og er straks klar for en ekstremt slurvete hevnturné.

At Peter Dinklage spiller Winston/Hevn er for meg uforståelig. I originalfilmen, akkurat som i tegneserien, er The Toxic Avenger mer enn to meter høy og ultrasterk, ikke 109 cm kort og med armer kortere enn en gummistrikk av normal lengde. På spørsmål om hvorfor Game of Thrones-stjernen Dinklage ble tilbudt hovedrollen og dermed endret hele karakteren fundamentalt, har Macon Blair svart at det handler om inkludering, noe som neppe er overraskende etter de siste årenes castinggalskap. Dinklage er absolutt helt ok i denne filmen (til en forandring), men at hevneren har en betydelig mindre statur vil aldri fungere for meg, og her ligger det største enkeltproblemet med hele filmen. Det er synlig i alle kampene at Dinklage har problemer med å bevege seg under all lateksen og sminken, når han slåss mot normalhøye fiender med sin radioaktive skrubbemopp blir det fort latterlig dårlig med tanke på at koreografien er justert for den enorme høydeforskjellen og hele greia med at Toxic er en neongrønn, supersterk supergutt med et smeltet, mutert, heslig ansikt - går stort sett tapt her.

Dette er en annonse:

Den blir heller aldri skikkelig morsom, sånn Troma-gal, som den burde ha vært og som originalen er, enten det var tilsiktet eller ikke. Kevin Bacon er beviselig supermorsom i rollen som den hensynsløse skurken, men store deler av sammenstøtene mellom Winston og Bobby føles bare som en verre versjon av de samme scenene mellom Frank Darbo og Jacques (Kevin Bacon) fra James Gunns fantastiske B-roll Super (fortsatt hans beste film). The Toxic Avenger (2023) tar aldri helt av, og jeg tror mye av det har å gjøre med Dinklage og den castingen. Han er egentlig helt feil her, og de endringene som er gjort i selve karakteren, fungerer dessverre ikke i det hele tatt. Det er sjarm og det er masse splatter her - men Toxic Avenger fortjente bedre enn dette.