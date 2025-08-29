The Toxic Avenger Grusom gore får kinogjengere til å forlate kinoen

HQ

Som du sikkert vet, har The Toxic Avenger premiere på kinoer over hele verden i dag, der vaktmesteren Winston Gooze blir forvandlet til et vansiret monster. Bevæpnet med en mopp har han nå til hensikt å takle verdens urettferdigheter.

Da vi så den første traileren, var det ganske åpenbart at dette kom til å bli en voldelig historie, og nå sier GeekTyrant at den kan bli enda verre enn vi trodde. De siterer en haug med folk som gikk på tidlige visninger, og sier at folk forlot kinoene i hopetall fordi den var så grusom.

En person skriver for eksempel på Reddit

"Giftig hevner. Ville ikke vært min greie i det hele tatt, men hei, billig billett og jeg elsker kino. Fire personer gikk med en gang tittelkortet kom opp. Så fire til etter ca 10/15 minutter. Sluttet å telle etter at noen andre også reiste seg for å gå. Vi ga den godt og vel 40 minutter før vi alle seks gikk, helt forferdelig."

På X ser vi den samme trenden, med en annen person som legger til :

"Flest walkouts jeg noensinne har hatt på en visning på Odeon Scream Unseen på The Toxic Avenger."

Det ser ikke ut til å være at filmen er dårlig; tvert imot har den fått nesten utelukkende positive anmeldelser, og det sies å være all den umotiverte og blodige volden som har fått folk til å reagere så sterkt.

Skal du se The Toxic Avenger i helgen, og har du noen gang forlatt en kinosal midt i en film?