The Toxic Avenger vender tilbake i denne nye teasertraileren

HQ

Toxie er tilbake i denne splitter nye, forutsigbart blodige teaseren for den kommende nyinnspillingen av Troma-kultklassikeren The Toxic Avenger. Den største forandringen denne gangen er at Winston Gooze, den groteske hevneren, nå har fått stemme av Peter Dinklage. Eller i det minste er det stemmen hans - for den personen vi faktisk ser i alle scenene, under all sminken, er Luisa Guerreiro.

The Toxic Avenger Filmen har vært ferdig i årevis, men på grunn av sitt harde språk, vold og flere nakenscener har den slitt med å finne en distributør. Heldigvis gikk Cineverse inn og tok filmen under sine vinger, og vi kan nå forvente å se rebooten på kino i slutten av august. Sjekk ut den nye teaseren nedenfor.

Er du hyped for denne nye versjonen av Toxie?