The Toxic Avenger vender tilbake i en blodig, moppesvingende Red Band-trailer Peter Dinklage svinger en dødelig mopp og bøttevis med blod i den forrykende første Red Band-traileren for The Toxic Avenger.

HQ Blod, innvoller og brutal mopp-rettferdighet. Det er bare begynnelsen på det som er i vente når Troma endelig slipper løs den fullstendig usensurerte og helt sprø traileren for The Toxic Avenger. Med andre ord: akkurat det vi har drømt om - herlige B-filmvibber og herlig vanvittige praktiske effekter. Hovedrollen som renholdsarbeideren Winston Gooze - også kjent som Toxie - spilles av Peter Dinklage, som etter en uheldig ulykke forvandles fra en klønete vaktmester til en supermutert antihelt med en dødelig mopp som sitt foretrukne våpen. Regissør Macon Blair beskriver volden som noe rett fra Itchy & Scratchy - over-the-top, brutal og fantastisk effektiv. Produksjonsstudioet var helt med på laget, og Blair lover en "rock 'n' roll fun time" som vi ikke har sett maken til på evigheter. Under den muterte drakten er Luisa Guerreiro, mens Dinklage sørger for stemmen. Og etter filmens strålende mottakelse på Fantastic Fest, gleder vi oss virkelig til å se galskapen utfolde seg når den kommer på kino i USA 29. august. Når det gjelder en svensk utgivelse? Det er fortsatt i det blå. Sjekk ut den herlig forrykte Red Band-traileren nedenfor. HQ