The Umbrella Academy avsluttes i august

Netflix ser ut til å satse alt på The Umbrella Academy. Den langvarige superhelt-serien er i ferd med å avslutte sin siste sesong, og selv om vi har visst dette lenge, har strømmetjenesten nå endelig satt en premieredato på seriens siste sesong.

The Umbrella Academy Den siste sesongen avsluttes 8. august 2024. Til Netflix' standard å være, er dette en ganske tidlig annonsering av en lanseringsdato, noe som sannsynligvis betyr at de har stor tro på at serien vil avslutte med et smell.

I tillegg til datoen kan du også se en rekke nye plakater for sesongen nedenfor.