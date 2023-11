The Umbrella Academy får en ny prequel-bok neste år

HQ

2024 ligger an til å bli et stort år for The Umbrella Academy. Ikke bare skal den fjerde og siste sesongen vises på Netflix, men det er også klart at bestselgerforfatteren Alyssa Sheinmel kommer med en ny oppfølgerbok.

Bokens offisielle synopsis lyder slik: "Umbrella Academy har alltid vært ekstraordinære - klare til å gå til aksjon med superkrefter på et øyeblikks varsel. Men nå som Five har forsvunnet og berømmelsen har nådd toppen, er det eneste Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben og Viktor noen ganger ønsker å være normale... . . noe som er lettere sagt enn gjort når man er oppdratt av en som Hargreeves.

For den strenge og tyranniske farsfiguren deres er ingenting noensinne nok, og det er grunnen til at Ben får et utbrudd under en middagsgjennomgang av det siste oppdraget deres, noe som får Klaus til å foreslå at de alle trenger et miljøskifte - bare én kveld med festing som en gjeng vanlige tenåringer. Klaus vet faktisk om det rette stedet; det finnes et studenthus i en nærliggende universitetsby der det er fest i helgene. Hva kan vel gå galt?

De innser snart at det å snike seg ut av Hargreeves' hus - eller festning - er det minste problemet. Når de seks tenåringene lover å ikke bruke kreftene sine under noen omstendigheter, tar de ikke høyde for den enorme kraften i tenåringsdramaet. Konfrontert med merkelige jordskjelv, enda merkeligere festdeltakere og en mulig ny fiende, må Umbrella Academy velge mellom natten de alltid har drømt om, og et uventet oppdrag som kan redde verden og - endelig - sikre Hargreeves' godkjennelse."

Sheinmel er kjent for å ha skrevet flere ungdomsromaner, blant annet Outer Banks: Lights Out, The Castle School (for Troubled Girls), What Kind of Girl, A Danger to Herself and Others og Faceless.

Boken kommer ut 28. juni og kan forhåndsbestilles allerede nå.