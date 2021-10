The Umbrella Academy kommer tilbake neste år

HQ

The Umbrella Academy har vært ganske vellykket og har generelt blitt møtt med gode anmeldelser fra både seere og kritikere. Imidlertid er det en stund siden vi sist så noe av serien da sesong to ble utgitt på Netflix i fjor sommer (altså mer enn et år etter at den første sesongen ble utgitt). Nå har det vært neste like lang tid mellom sesong to og en ny sesong, og vi må visst vente enda litt lenger. Uansett har Netflix nå bekreftet at en tredje sesong kommer en gang i løpet av neste år.

