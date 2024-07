The Umbrella Academy må redde verden fra seg selv i sommer

HQ

En av Netflix' mest populære originalserier nærmer seg slutten i august. Med tre sesonger med action under beltet allerede, vil The Umbrella Academy debutere sin fjerde og siste sesong på streameren neste måned, og med det i bakhodet har traileren for den siste episoden nå kommet.

I den får vi se den nå maktesløse Hargreeves-familien gjenforenes og møte et hemmelig samfunn, alt rundt seks år etter tilbakestillingen som skjedde i slutten av sesong 3. Dette er imidlertid ikke den største utfordringen gjengen vil møte, da de også vil lære det rystende faktum at de selv kan være den største trusselen og faren for universet.

Det står det i sammendraget: "Seks år etter tilbakestillingen står den maktesløse Hargreeves-klanen overfor et hemmelig samfunn og lærer at den største trusselen mot universet ... kan være dem selv."

The Umbrella Academy - Sesong 4 har premiere på Netflix 8. august 2024, og du kan se traileren for de kommende episodene nedenfor.