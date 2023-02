The Umbrella Academy's siste serien er i produksjon

HQ

Den siste serien av Netflix's The Umbrella Academy har begynt å filme, ifølge en kunngjøring gjort på seriens Twitter-konto.

Dette blir showets fjerde del, og fansen vil sannsynligvis være lettet over at det får en skikkelig utvisning når de vurderer Netflix's merittliste. Det vil imidlertid bare være seks episoder i stedet for de vanlige ti, som ble bekreftet av seriens skaper Steve Blackman for noen måneder siden.

Det er foreløpig ukjent når serien vil bli utgitt, og fansen må derfor vente å se om slutten er tilfredsstillende, eller - på ekte Umbrella Academy-måte - etterlater dem mer forvirret enn før.