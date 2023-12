The Walking Dead: Betrayal legges ned og fjernes fra Steam

HQ

Bare tre måneder etter at spillet ble lansert som Early Access har utviklerne Skybound Games og Other Ocean Interactive kunngjort at The Walking Dead: Betrayal legges ned. Spillet er nå fjernet helt fra Steam, og hvis du har kjøpt det vil du kunne kreve pengene tilbake. Nok et tilbakeslag når det gjelder spill med The Walking Dead som tema, ettersom The Walking Dead: Destinies, som nylig ble lansert, mildt sagt fikk en del kritikk.

Grunnen til at det nå fjernes må rett og slett være at det tiltrakk seg altfor få spillere. Noe utviklerne også forklarer i et blogginnlegg på Steam. Hvis du ønsker å få pengene tilbake er det bare å sende en forespørsel om dette på Steam på vanlig måte.