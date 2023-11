HQ

Vi kjenner alle historien om AMCs ultrapopulære TV-serie (basert på Robert Kirkmans bestselgende tegneserie). Sheriff Rick Grimes våkner opp fra koma og oppdager at verden har gått under. Et dødelig virus har lammet hele USA, og de levende døde patruljerer de tomme, utbombede gatene. For å overleve må Rick spore opp sin gamle politikollega Shane for å slå seg sammen og få et slags grep om en uoversiktlig situasjon. Sammen må de få Ricks kone Lori og sønnen Carl i sikkerhet og deretter begynne å legge en plan for å barrikadere seg i det nærliggende fengselet i Atlanta. Før det avsløres det imidlertid at bestevennen Shane har vært utro med kona Lori, som nå er gravid med hans barn, mens gamle, gretne Rick har slumret i koma og mistet oversikten over hele dommedagsprosessen. Stor dramatikk oppstår, og folk må drepes, i tillegg til hundrevis av vandrere med sine slimete lemmer som prøver å tygge på de overarbeidede hjernene til de overlevende heltene, selvfølgelig. Død, drama, dårlig dialog, død og mer drama er det som tilbys eller har blitt tilbudt i alle årene TV-serien har gått.

Med det nylig lanserte lisensspillet The Walking Dead: Destinies ønsker det søramerikanske spillstudioet Flux Games (Cobra Kai: The Karate Kid Saga) og utgiveren GameMill Entertainment (Ringenes Herre: Gollum og Nerf Legends) å gi deg som spiller muligheten til å delvis omskrive historien til The Walking Dead. Du får muligheten til å endre skjebnen til Shane, Rick, Dale, Glenn, Lori og flere andre ved å ta noen viktige valg underveis. Det er i hvert fall slik det fungerer i teorien. På papiret også, selvsagt. For det er slik spillet har blitt markedsført: "Velg din egen skjebne". Det høres bra ut. Omfattende. Spennende. Annerledes. Men dessverre fungerer det ikke merkbart bedre enn den grunnleggende spillmekanikken her, som er på grensen til det elendige.

Dette er en annonse:

Spillet begynner akkurat som serien en gang gjorde. Rick kryper ut av den polygonfattige sykesengen og tar sine første vaklende skritt mot utgangen, der blod og lik er samlet i en liten, lavoppløst haug. Hopp! Deretter står han der, på motorveien midt i Atlanta, iført sine nystrøkne sheriffklær, og zombieslakten kan begynne. Mange skikkelig dumme og fryktelig stygge animerte "Walkers" må slås i hjel med baseballkøller, og Rick må nå frem til sentrum av byen, der han har tenkt å klatre opp på panservognen for å unnslippe den sikre død. Hopp! Du spiller nå som Glenn. Uten forvarsel. De samme slitne vandrerne må drepes med de samme slitne verktøyene, og når du ikke hamrer lysegrå zombieskaller, står sniking på menyen.

The Walking Dead: Destinies The Last of Us er en ren kopi av The Last of Us med alt det innebærer. Noen ganger er fiendene så dødelige at det er umulig å kjempe seg gjennom, mens andre ganger går det helt fint. Du vet aldri hva som gjør at en kamp dreper deg som spiller eller byr på den enkleste utfordringen i spillhistorien. Det bare er slik, og du er rett og slett tvunget til å teste (og dø) for å få svaret. Noen ganger stilles det krav til stealth, og du kan aktivere nøyaktig den samme "presence"-funksjonen som i Naughty Dogs mesterverk, der spillverdenen for en kort stund går i svart-hvitt og via en tåkete lyd lar deg planlegge stealth-ruten din for å unngå "patruljerende" zombier. De går ofte to meter rett frem, snur seg og går to meter i den andre retningen, for så å gå to meter i den retningen de først gikk og snu seg igjen. Snikingen er altså så hjernedødt ubrukelig at det knapt er mulig å gjøre det uten å le.

Faktisk er alt så dårlig at latteren sitter løst. Animasjonsarbeidet ser ut som om noe gikk galt og utviklerne "mistet" frames underveis, mens selve spillmekanikken minner om et dårlig mobilspill som egentlig ikke vil noe annet enn å være The Last of Us. Det verste er når karakterene prøver å samhandle med hverandre i ulike dialogsekvenser. Det gir virkelig ikke mye mening. Rick, Dale, Shane og alle de andre ser ut som om de er modellert av butterdeig, og hver eneste proporsjon i hvert eneste ansikt i dette spillet er feil. Ansiktet til Rick ser forferdelig mye ut som et selvportrett laget av en person med en promille på 2,8 eller en som nettopp har avsluttet eksamen på videregående med en poengsum på 0,1. Verre enn dette blir det ikke. Spesielt ikke for Playstation 5 i 2023.

Dette er en annonse:

Jeg burde nok skrive mer om The Walking Dead: Destinies. Gå i detalj om hvor dårlig grafikken er (ser ut som et ti år gammelt mobilspill), hvor dårlig lyden, spillverdenen eller bosskampene er, men jeg orker ikke. Hvis Flux Games ikke engang gidder å modellere Rick Grimes slik at han i det hele tatt ligner Andy Lincoln (men heller en intelligensfri hvetelengde i sykehusfrakk), orker jeg ikke å gå i detalj om det dårlige arbeidet deres her heller. I stedet er det viktigste for meg å advare deg skikkelig, slik at du ikke ender opp med å betale for dette forferdelige søppelet. For dette er, sammen med Skull Island: Rise of Kong og Ringenes Herre: Gollum, årets dårligste spill. Skam dere!