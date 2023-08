The Walking Dead: Destinies har blitt offisielt avslørt

The Walking Dead: Destinies har offisielt blitt avslørt. Det narrative action-/eventyrspillet kommer fra Flux Games og vil bli utgitt av GameMill Entertainment.

The Walking Dead: Destinies dekker sesong 1-4 av serien og lar spillerne si sin mening om hva som burde ha skjedd. Det kan tas store avgjørelser som for alltid vil endre The Walking Dead-tidslinjen, for eksempel at Shane dreper Rick.

Utgivelsen er foreløpig bekreftet for Switch, PlayStation, Xbox og PC. Det er ingen utgivelsesdato ennå, men spillet sies å komme snart, så følg med for flere nyheter.