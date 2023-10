The Walking Dead: Destinies lanseres 17. november

Spillere vil snart kunne omforme historien fra første halvdel av The Walking Dead, ettersom Flux Games har avslørt at The Walking Dead: Destinies slippes 17. november på Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series.

Action-eventyrspillet, som ble annonsert i august, lar spillerne gjenoppleve klassiske øyeblikk fra serien og inneholder ikoniske steder som Atlanta, Greene-gården, fengselet og Woodbury. Spillet inneholder også 11 spillbare karakterer, deriblant åpenbare valg som Rick Grimes, Daryl Dixon og Glenn Rhee og en håndfull uventede valg som Theodore Douglas, Lori Grimes og The Governor.

I forbindelse med lanseringsdatoen ble det også sluppet en ny trailer for spillet, som du finner nedenfor: