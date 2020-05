The Walking Dead: Saints & Sinners er plutselig tilgjengelig på PS4

I januar lanserte Skybound Games et VR-spill satt i The Walking Dead-universet. Spillet har fått masser av gode anmeldelser, men har frem til nå kun vært tilgjengelig på PC.

Tidligere i dag oppdaget noen observante folk fra Resetera at spillet plutselig har blitt sluppet på PlayStation 4. Et PSVR-headset og move-kontrollere trengs for å spille det, om du lurte. Jeg finner det for øyeblikket ikke på norske PS Store, men forhåpentligvis trenger vi ikke å vente så altfor lenge før det dukker opp der også.

Kommer du til å sjekke det ut?