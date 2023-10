The Walking Dead: The Ones Who Live får en første teaser

The Walking Dead ble avsluttet i fjor, men det betyr ikke at universet er dødt. Langt ifra, for vi har flere spin-offs som The Walking Dead: Dead City (premiere i juli), The Walking Dead: Daryl Dixon som hadde premiere i forrige måned og det kanskje mest spennende prosjektet, The Walking Dead: The Ones Who Live.

Sistnevnte inkluderer både Andrew Lincoln og Danai Gurira som de populære karakterene Rick Grimes og Michonne. Det er ikke mye som er kjent om serien, men akkurat i tide til New York Comic Con denne helgen har vi nå fått den første teaseren. Se den nedenfor.

The Walking Dead: The Ones Who Live Rick Grimes og Michonne har premiere i februar 2024 på AMC og AMC+ i USA, men vi har ennå ikke hørt hvilke eller om noen kanaler eller strømmetjenester i Europa vil ta den inn.