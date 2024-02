The Walking Dead: The Ones Who Lives showrunner varsler en "utrolig tilfredsstillende avslutning"

HQ

Etter mange års ventetid vender Rick Grimes endelig tilbake til The Walking Dead-universet i kveld når The Ones Who Live har premiere.

Nå som lanseringen av spin-off-serien er nært forestående, tok showrunner Scott Gimbal en prat med IGN om hva fansen kan forvente seg. I intervjuet ble han spurt om hvordan serien vil ende og om den vil gi en konkret avslutning på historien.

Gimbal sa: "Vel, jeg mener flere muligheter, flere spørsmål. Jeg synes det er en veldig tilfredsstillende avslutning på en historie. Men jeg tror, du vet, når serier slutter, håper jeg at publikums fantasi alltid er engasjert og tenker: 'Ok, vel, hva kan skje videre? Og det kan man jo gjøre med denne serien, men jeg synes også at det er en utrolig tilfredsstillende avslutning på en veldig lang historie."