The Walking Dead-filmen starter innspillingen til våren

Inneholder spoilere for de som ikke har sett hele sesong 9 av The Walking Dead.

Helt siden Rick Grimes (Andrew Lincoln) forlot The Walking Dead-serien i et helikopter i sesong ni, har fansen ventet på hans comeback, som skal skje i en film. I juli i fjor ble planene dog satt på pause på grunn av corona-pandemien, men nå virker det som at ting begynner å gå fremover igjen, og Lincoln avslører at innspillingen starter til våren, om alt går som planlagt.

I et intervju med Extra sier han følgende:

"With good intentions, and if everything works and I can leave my country, I plan to be back in America filming in spring-summer."

Det er bare å krysse fingrene for at vaksinedistribusjonen går bra og at pandemien bremses så vi får vite hva som har skjedd med Rick. AMC har tidligere sagt at det skal bli en filmtrilogi som lar oss følge karakteren utenfor TV-serien.

AMC

Takk, Comic Book