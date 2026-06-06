The Wandering Village skal utvides med The Last Leviathan DLC

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Hvis du har hatt glede av tiden din med å bygge fantastiske bylandskap og landsbyer i The Wandering Village, har vi noen veldig gode nyheter å dele. Under Wholesome Games Showcase var utvikleren Stray Fawn Studio til stede for å bekrefte at spillet snart vil få en enorm utvidelse.

DLC er kjent som The Last Leviathan, og den introduserer en massiv amfibisk skapning med god plass til å bygge et blomstrende samfunn på ryggen. DLC vil bringe nye bygninger, ressurser, et annet teknologitre, "timer med nytt innhold". Det vil debutere sammen med en "stor gratis oppdatering" som har til hensikt å utdype samspillet mellom Onbu og den nye skapningen, legge til ny kroppstemperatur og humørmekanikk, ny kosmetikk og et nytt arktisk havbiom.

Vi kjenner ennå ikke lanseringsplanene for DLC, men følg med, da det uten tvil vil være mer å dele før heller enn senere. Foreløpig kan du sjekke ut noen nye bilder av The Last Leviathan-utvidelsen nedenfor.