The Watchers går tilbake til sin opprinnelige utgivelsesdato

HQ

Lanseringsdatoen for Ishana Night Shyamalans kommende skrekkfilm The Watchers har merkelig nok gått tilbake til 7. juni. Den ble tidligere utsatt til 14. juni, men New Line Cinema har bestemt seg for å gå tilbake på denne avgjørelsen og har tilbakeført lanseringen til sin opprinnelige premieredato.

I hovedrollene Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré og The Watchers følger vi en 28 år gammel kunstner som strander i en vidstrakt, uberørt skog i det vestlige Irland. Hun finner ly, men blir uvitende fanget sammen med tre fremmede som forfølges av mystiske skapninger hver natt.

Filmen er basert på romanen med samme navn av A.M. Shine, og er produsert av M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan og Nimitt Mankad, mens Eli Arenson står for filmfotografiet.

Takk, Bloody Disgusting.