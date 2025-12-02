The Wayward Realms beveger seg bort fra Unreal Engine ettersom det å ha sin egen motor "posisjonerer oss til å levere et langt bedre spill"

Utvikler OnceLost Games har bestemt seg for å gjøre en alvorlig endring i hvordan det går med å lage sitt kommende fantasy-RPG, The Wayward Realms. I et nytt Steam-blogginnlegg har studioet avslørt at det gjør unna Unreal Engine for i stedet å lage spillet på sin egen proprietære teknologi som vil øke fleksibiliteten og ellers "posisjonerer oss til å levere et langt bedre spill."

Den fullstendige uttalelsen forklarer at nylige tilbakemeldinger fra fans om prosjektet har ført til endringen, og tilsynelatende til det bedre, ettersom OnceLost tar for seg hvordan dette vil forbedre helheten.

Det bemerkes at deres egen motor vil gjøre det mulig for spillet å kjøre med 30+ FPS på "tiår gamle bærbare datamaskiner uten dedikerte GPUer" og at det til og med vil støtte samme bildefrekvens på første generasjon Nintendo Switch, noe som betyr at konsollstøtte ikke vil være noe problem. I tillegg til dette kommer et kart som er "fire ganger så stort som Manhattan" som lastes inn på under ett sekund og gir en nesten umiddelbar start, en innlastingstid for hele motoren på 300 millisekunder (noe som har "allerede mer enn doblet utviklingshastigheten vår"), og det tilbys også full støtte for modding i samfunnet.

Selv om alt dette er spennende, er fangsten at en så stor endring vil bety at spillet nå ligger etter planen og ikke vil bli gjort tilgjengelig for Kickstarter støttespillere før i juni 2026, og deretter en offentlig Early Access-periode i månedene etterpå. Forvent likevel ytterligere oppdateringer om spillet fra og med 3. desember.