The Well's Blessing henter inspirasjon fra A Short Hike, Spirited Away og Nintendo 64

The Well's Blessing er et avslappet eventyrspill som følger tre tenåringer i en fortelling om å bli voksen. Hver av hovedpersonene har sin egen grunn til å dra ut i skogen, og Gerard San Miguel Navarro fra utvikleren Big Stretch avslørte noen av de viktigste inspirasjonskildene som bidro til at eventyret deres ble til.

"En av de største referansene er en kort fottur. Ikke bare visuelt, men også på andre måter", fortalte Navarro på BIG Conference. "Men ja, vi liker virkelig den slags, som du sa, PSX, Nintendo 64-looken fordi den bringer oss til vår egen hjemkomsthistorie."

"Og det er en historie om tenåringer som vokser opp, så jeg syntes det var interessant å plukke opp denne nesten litt for digitale, litt for rare, abstrakte måten å bruke en naturlig verden på, og prøve å lage en historie ut av det," fortsatte han. Navarro refererte også til Spirited Away, spesielt med henvisning til spillets antropomorfe dyr, ettersom de overnaturlige elementene gjorde det mulig for ham og teamet hans å utforske ytterligere symbolikk med spillets temaer. "Det foregår noe overnaturlig, men det handler faktisk om noe veldig personlig, realistisk og ekte", forklarte han.

