The Wheel of Time-stjerne kommenterer sjokkavlysningen av serien

Selv om The Wheel of Time ikke var et like stort navn som andre fantasy-epos som Game of Thrones, var det et godt mottatt og ofte sett prosjekt som ble en tentpole-serie for Prime Video. Det var derfor mange som ble sjokkert over at serien ble lagt ned kort tid etter at den tredje sesongen hadde debutert, noe som snart ble tilskrevet de enorme kostnadene som hadde gått med til å lage serien, og ikke dårlige seertall.

Etter dette overraskende valget har seriens hovedrolleinnehaver, Rosamund Pike, tatt til Instagram for å dele en kort melding om kanselleringen, som Collider har notert seg. I en veldig kort tekst som følger med et bilde fra innspillingen av Rhuidean-historien, forklarer Pike :

"Kanskje jeg følte at slutten var på vei og ønsket å kanalisere i angst og raseri mot himmelen."

Selv om fansen ser ut til å være ivrige etter mer fra serien, virker det usannsynlig at Amazon og Prime Video vil gi seg og til slutt ønsker å lage en fjerde sesong eller kanskje mer.